台積電ADR周二幾文風不動 較台股溢價10.8%

台積電ADR周二變動不大，收86.71美元，較台北交易股票溢價10.8%。費城半導體指數跌0.3%。

道瓊工業指數和標普500指數周二繼續下跌，但科技股上漲，超微公司（AMD）同意以350億美元的全股票交易收購晶片製造企業賽靈思（Xilinx），抵銷市場對新冠肺炎疫情疫情反彈造成經濟影響的疑慮。

道瓊工業指數下跌222.19點，至27,463點，跌幅0.8%，過去五個交易日中有四個交易日下跌，今年下跌3.8%。標普500指數下跌10.29點，至3390.68點，跌幅0.3%。

那斯達克綜合指數上漲72.41點，至11431.35點，漲幅0.6%。受超微宣布以350億美元收購賽靈思的提振，科技股上漲。賽靈思大漲8.6%。超微下跌4.1%。超微的競爭對手英特爾股價跌2.3%。

台灣加權股價指數昨天跌34.02點收12,875.01點。台積電跌0.7%收447.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 63.14 -2.21 64.40 -1.96

中華電 CHT 108.45 +0.85 109.00 -0.05

台積電 TSM 495.46 -0.02 447.00 10.84

聯電 UMC 32.80 +3.99 33.50 -2.09