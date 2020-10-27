擴大施壓伊朗 美新石油制裁伊不怕

美國財政部26日宣布新一輪對伊朗石油業的制裁，財政部長努勤宣布，伊朗利用石油買賣讓區域和平變得很不穩定，而且將獲利用來發展軍武，因此要擴大對伊朗的經濟制裁。但對此，伊朗官方不甘示弱回擊，他們不會被美國制裁給擊倒，不過遭到美國制裁後每天石油產量已減少250萬桶，持續在制裁下尋找出路。

切斷伊朗石油金流

根據《半島電視台》報導，美國財政部26日宣布一系列新的制裁名單，主要針對伊朗的石油部與國營石油公司，美國盼藉由制裁，避免石油部將販賣石油的獲利轉移至伊朗革命衛隊，尤其是主要負責海外作戰的特種部隊「聖城軍」，美財政部長努勤強調，伊朗石油業資助聖城軍讓區域局勢不穩，因此要擴大制裁幅度。

目前伊朗石油部無論個人或公家部會的海外資產都遭到凍結，美國人也不准與伊朗石油相關部會進行任何商業交易，但伊朗石油部長薩加奈隨即在推特發文回嗆，伊朗的石油工業不會屈服於美國的制裁，近一步的制裁只會顯示美國封鎖伊朗是失敗的決定。

美國與伊朗因為伊朗核協議的問題關係持續惡化，美國總統川普2018年單方面宣布退出伊朗核協議，2020年初美軍還在伊拉克將聖城軍指揮官蘇雷曼尼擊斃，而聯合國最近對伊朗的武器禁運制裁將到期，美國也是少數在安理會內反對取消制裁的國家，雙方的關係已經陷入冰點。

委內瑞拉亦遭制裁

《中東時報》提到，雖然伊朗積極與委內瑞拉、伊拉克或伊朗具影響力的國家（黎巴嫩、敘利亞）進行貿易，以擺脫制裁的施壓，但自從美國2018年對伊朗施加制裁開始，伊朗每天的原油出口量就大幅衰減超過250萬桶，這也讓伊朗當局面對龐大的經濟壓力與疫情的夾擊。

而雖然美國在中東與阿聯酋等阿拉伯國家交好，但在此次公布的制裁名單中，卻有出現阿聯酋與英國合資的公司，美國財政部指控他們將石油運到美國正在制裁的委內瑞拉馬杜羅政權，其他制裁名單還包括阿曼的燃料貿易公司等企業。

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