南韓首富李健熙病逝，三星將上演「繼承者們」鬥爭？

南韓首富、三星會長李健熙病逝，宣告三星集團步入第三代領導人掌權的年代。目前接班人李在鎔身陷官司風波，這個掌握南韓五分之一GDP的集團，將上演「繼承者們」的戲碼？

2020年10月25日，南韓當地驚傳三星第二任會長李健熙（이건희）病逝於江南三星醫院，享壽78歲。

而綜觀其人一生經商、為事風格，可說是一代風雲人物，因為從早年1987年李健熙成為三星集團會長後，其經營事業風格，屢屢受到外人注目，諸舉幾例如下：

李健熙面對日日求新的商場與創新，曾告訴他的員工們，「除了老婆小孩，一切都要變。」（아내와 자식 빼고 다 바꾸라고 해.）。那是1993年三星挑戰日本Sony的年代，李健熙在法蘭克福的高級飯店召集了三星高階主管，敦促他們拋棄舊的工作方式和思維，時刻要隨機應變。

還有廣為人們熟知的「鯰魚理論」。李健熙繼承父親李秉喆（1910-1987）的經營哲學「鯰魚理論」，認為將鯰魚放入泥鰍養殖池裡混養，此處泥鰍會比別處的長得更快、更健壯。因為泥鰍們擔心被鯰魚吃掉，所以都得不斷地游動以保警醒，好隨時應對鯰魚攻擊。這也難怪，多年來三星總是不手軟，挖角更多更好的員工來到三星公司，好成為一隻隻的「鯰魚」，在公司內部促進員工成長。

具強大資訊蒐集力的秘書室，被譽「三星共和國」

抑或三星所成立的「強大資訊收集能力」的秘書室，也被傳出在北韓領導金日成1994年7月8日去世時，李健熙比南韓政府的統一部部長更早獲知此事，因而1997年美國《華爾街日報》還美譽具有強大資訊收集能力的三星，稱為「三星共和國」，直把三星秘書室比喻成「美國的CIA」！ 。

但從2010年以來，就任為三星電子會長的李健熙於今日的辭世，可說是「驟逝」—儘管李健熙早先於2014年5月，在梨泰院自宅因心臟病發作，昏迷後被緊急送醫急救，挽回生命，自此長年臥病在床，住院多年，但身為「三星共和國」會長，長年是南韓富豪排行榜第一名的李健熙，理當他所得到的醫療資源與照顧，比起日常平凡人而言，來得更為豐富與妥當，如同他逝世的醫院，即是首爾「三星醫院」，相較於南韓人平均壽命近約84歲，李健熙逝世可說來得過早。

李健熙辭世的消息，也登上南韓媒體頭條新聞，若集中於南韓當地媒體輿論風向，如南韓大報《朝鮮日報》把李健熙會長譽為「韓國經濟歷史上的企業家」（韓경제 역사적 기업가）、「（經濟）革新的領導者」（혁신의 리더） ；《中央日報》也大篇幅報導，稱「李健熙乃是作為超越日本，打造出三星手機帝國的第一把推手 」等，足見南韓當地媒體目前仍是以「正面」角度回顧這位辭世的三星會長。

然而，三星經營為事風格，也經常受到外界詬病，除了時傳勞資糾紛，甚至三星與政府之間的官商裙帶關係，也時常引人耳目 。近年來，李健熙之子李在鎔曾於2017年捲入前總統朴槿惠「閨蜜事件」，被判刑5年，引起軒然大波，儘管事後處理，不論是李在鎔以上訴洗刷自己的罪名，已還自己清白，抑或淪為外人指責南韓政府對於國內最大三星集團「風聲大雨點小」處置作為，都可以看到三星內外錯綜關係。

在李健熙辭世後，三星集團值得後續觀察的幾點如下：

第一，李氏家族成員恐上演「繼承者們」鬥爭？

儘管我們都知道，現在三星電子「真正實質」的掌門人將落在其子李在鎔身上，但是身為三星大家長的李健熙辭世後，是否會引起一波外人不得而知、李氏家族成員內部對於財產、權力之鬥爭，值得關注。讓人好奇，三星是否會在現實世界，上演出一幕真實的「繼承者」鬥爭、分產的後續發展？

第二，李在鎔和文在寅交好，能讓三星和政府關係深化？

李健熙過世後的三星企業，特別是三星電子與政府的關係會是如何發展？如同前述，三星企業家大業大，政商關係著實複雜，且嚴格來說，目前執政的文在寅政府，抑或文在寅總統本人，於執政時可說是與臥床多年的李健熙沒有太大交集。

但另一方面，文在寅政府與其子李在鎔可說是「關係匪淺」，不論是當時李在鎔因牽涉到前總統朴槿惠「閨密事件」被收押一事，抑或喊出「整頓財閥」的文在寅，曾於出訪北韓的「第三會」（2018年9月18日） ，讓國人「大吃一驚」帶著當時「有案在身」的李在鎔隨行，甚至文在寅於公開場合，也多次不避諱地與李在鎔見面，交談盛歡 ，因此，當李健熙辭世後，政府與三星「實質掌門人」李在鎔的關係演變是否會「深化」，也是值得我們關注要點之一。

第三，「三星不能倒」，李健熙辭世足以動搖國本？

從過往人們口耳相傳的「南韓什麼都能倒，就是三星不能倒」，足見三星企業在南韓所佔據的經濟重要角色，而此次是否會因李健熙的辭世，進而造成國內或三星公司經濟層面有所波動，也是值得我們觀察的要點之一。

不過，數十年發展「有成」的三星，想必於李健熙辭世的當下，公司已經想到這一點，且當下將會把自身公司「獲利」（利益損傷）列為首先第一控管要點，以降低李健熙驟逝之影響。

有一種說法：「韓國人一生無法逃避的三件事就是：死亡、稅收和三星。」到底李健熙逝世之後，這家影響韓國的大企業後續發展如何？值得觀察。

（作者／陳慶德 本文出自2020.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）