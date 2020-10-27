美最大線上券商嘉信理財宣布：裁員1,000人

美國最大的線上券商嘉信理財（Charles Schwab）周一（26日）宣布，將裁員1,000人或約3%的人力，此時距離完成以換股交易收購競爭對手TD Ameritrade僅數周時間。該公司表示，裁員是力求減少兩家公司「疊床架屋或冗員」的其中一環。

嘉信表示，已開始通知工作遭裁撤的員工，他們在60天通知期內可先得知並申請公司內部職缺。根據嘉信，目前開放的職缺超過1,000個。

嘉信說，這會是2020年的唯一一次大規模裁員，未來在策略性領域仍將持續聘雇。

去年，嘉信同意以260億美元的價碼收購TD Ameritrade。兩家公司合計共有大約2,400萬個客戶帳戶，客戶資產逾5兆美元。當時，雙方年度營收加總起來約250億美元。