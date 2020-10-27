三星顯示器傳取得出貨華為許可 可恢復部分面板供貨

路透27日引述消息人士報導，三星顯示器公司（Samsung Display）已取得美國政府許可，可繼續向中國大陸業者華為供應特定的顯示器面板產品。

美國對華為實施的新禁令在今年9月15日生效，只要含有美國技術和軟體的晶片，全球非美系供應商都必須停止出貨給華為，除非取得許可。

三星顯示器對於該公司已取得許可，可恢復對華為部分供貨的報導不願評論。目前不清楚該公司是否能向華為供應其OLED面板，因為其他為面板製造生產必要元件的供應鏈業者也必須取得美國的出貨許可。

南韓另一家面板廠樂金顯示器公司（LG Display）上周四曾表示，該公司和其他大多數是半導體公司一樣，必須取得許可才能恢復與華為的業務往來。

英特爾上月表示已取得美國政府許可，可繼續對華為供應特定產品。此前，超微也已取得對華為的出貨許可。