油價跌至三周低點 銅價創三周最大跌幅 金價持平

由於投資人擔心新冠疫情加重以及美國難以達成經濟刺激協議將抑制需求復甦，油價周一跌至三周低點。同時近期達成經濟刺激協議的前景黯淡提振了美元，並且感染病例激增，銅價連續三天下跌，而黃金價格幾乎沒有變化。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價跌至三周低點

紐約原油期貨周一下跌3.2％。

石油需求反彈面臨新威脅之際，利比亞石油產量持續恢復，已經從9月初不足10萬桶增至每天69萬桶。在達成內戰停火協議之後，利比亞準備重啟最後一個主要油田的生產，並且下個月其最大油田的原油出口量將增至每天16.8萬桶。

Strategic Energy & Economic Research的總裁Michael Lynch說：「看起來大選之前美國不會達成經濟刺激協議，而疫情的數字變得越來越糟糕，這使大家認為經濟會一定程度上放緩。」

12月交割的西德州中級原油（WTI）期貨跌了1.29美元，收於每桶38.56美元。12月布蘭特原油期貨下跌1.31美元，收於每桶40.46美元。

●銅價創出創下三周最大跌幅；金價持平

金屬價格本月受到美國達成經濟刺激協議前景的左右，投資人期待大規模的援助計畫能夠刺激經濟成長和通貨膨脹。美國大選結果可能會影響最終達成的法案的規模。

倫敦時間下午5:56，銅下跌1.3％，收於每噸6,781美元，是10月1日以來的最大跌幅。大多數基本金屬下跌，鎳下跌0.4％，錫下跌1.9％。紐約後市中段，即期交割的黃金價格幾乎沒有變化，報每英兩1,902.88美元。 12月交割的黃金期貨價格上漲不到0.1％，收於每英兩1,905.70美元。