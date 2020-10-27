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台積電ADR周一跌1.8% 較台股溢價減為10.4%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一跌1.8%，收86.73美元，較台北交易股票溢價減為10.4%。費城半導體指數也跌1.8%。

道瓊工業指數大跌650.19點，收在27,685.38點，跌幅2.3%，盤中一度下跌965點。標普500指數下跌64.42點，至3,400.97點，跌幅1.9%。那斯達克綜合指數下跌189.34點，至11358.94點，跌幅1.6%。三大指數已較今年歷史新高下跌了5%以上。

台灣加權股價指數昨天小漲10.21點收12,909.03點。台積電跌0.4%收450.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 64.70 +0.89 66.30 -2.42

中華電 CHT 107.75 +0.35 108.50 -0.69

台積電 TSM 496.56 -1.79 450.00 10.35

聯電 UMC 31.60 -1.08 33.00 -4.23

台積電 台股 半導體

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