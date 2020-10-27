日動畫電影 十天吸金1億美元

從日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」（簡稱「鬼滅之刃劇場版」），接連刷新日本影史的紀錄，短短十日內就衝破百億日圓票房，成為最快達到此里程碑的電影，在歐美電影院接連關閉之際，幫助日本電影院產業對抗不景氣。

Aniplex與東寶電影公司（Toho）26日表示，鬼滅之刃劇場版從16日首映至25日，十日之內就在日本403間戲院吸金逾107.5億日圓（1.02億美元），觀影人次超過798萬。

鬼滅之刃劇場版是日本影史上最快突破百億日圓票房的電影，改寫宮崎駿動畫電影「神隱少女」耗時25日的紀錄；2001年上映的神隱少女以308億日圓的票房總收入，榮登日本票房冠軍寶座，影迷正關注鬼滅之刃劇場版能否締造新猷。

這部動畫片的火熱程度，從日本上映頭三日的狀況便可見一斑，票房在三天內就衝破46.2億日圓（4,376萬美元），累積340萬人次捧場，大勝迪士尼動畫「冰雪奇緣2」的19.4億日圓，以及新海誠執導「天氣之子」的16.4億日圓，改寫日本首映三日的票房紀錄。

在日本影業正從新冠肺炎疫情的衝擊復甦之際，鬼滅之刃劇場版票房開紅盤，無疑為電影院產業注入一劑強心針；隨著疫情導致許多強檔鉅片延後上映，鬼滅之刃劇場版預期有助於減輕疫情帶來的重創。

根據日本電影協會（MPPAJ），日本12家主要電影發行商4月的票房總收入，僅是去年同期的3.7%，5月更只剩1.1%，因日本在這段期間因為疫情進入緊急狀態；儘管部分地區的戲院已自5月中逐步開放，但與去年相比，7、8月的票房僅恢復三成。