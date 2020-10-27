美國告Google 恐波及蘋果

美國司法部對科技巨擘Google提起反托辣斯訴訟，可能波及蘋果，因為Google每年支付蘋果逾百億美元，讓自家搜尋服務成為蘋果裝置的預設搜尋引擎，若華府擋下這項交易協議，可能衝擊蘋果服務部門的業績。

華爾街日報報導，在美國政府上周對Google提起的訴訟中，這項交易成為焦點之一，但這樁生意也是蘋果服務部門的核心業務，而此部門近年已成為帶動蘋果成長的主力。

美國政府表示，這項可追溯至15年前的交易，凸顯Google如何利用自身龐大獲利，阻礙市場競爭。Google則否認這項指控。

對蘋果而言，這項交易更凸顯其逾十億名裝置用戶的價值。這場官司雖可能費時數年才會有結果，但分析師與投資人認為，若蘋果失去這個大客戶，可能遭受沉重打擊，原因是Google每年支付的費用，占蘋果服務事業營收的20%之多。

Bernstein分析師薩科納預估，若蘋果失去Google這門生意，股價最多可能大跌20%。他認為，若蘋果與Google或其對手達成協議，將大幅減輕傷害。