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美零售業前景俏 類股強漲
今年受新冠肺炎疫情衝擊，美國消費者在年終購物季的支出預料將比去年少，但相關零售類股仍受到歡迎，近三個月來Nike等非必需消費品類股漲11%，好市多等消費必需品類股則漲逾5%，反映市場看好零售業者能安度疫情困境。
顧問業者Deloitte對4,000名消費者調查顯示，美國家庭在今年購物季檔期的花費將比2019年減少7％，每戶平均支出降至1,387美元。
這對零售商而言是一大利空，因為業者每年在感恩節到耶誕節間的這幾周，業績通常最為暢旺，但今年新冠肺炎疫情迫使大批美國人縮緊荷包，促使零售業承受嚴峻壓力。
儘管如此，許多投資人顯然仍看好零售業前景。包含目標百貨（Target）、Nike、孩之寶( Hasbro）及亞馬遜等個股的標普500指數非必需性消費股指數，近三個月來已上漲11%；寶鹼（P&G）、雅詩蘭黛和好市多等組成的必需性消費類股指數，同期也漲5.5％。標普500指數最近三個月漲幅約為5.7%。
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