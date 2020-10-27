聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業併購火熱 一天四大案

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美聯社
美聯社

在資金成本便宜時代，企業併購持續發燒，國際企業不到一天時間內宣布了四起交易案，遍及飲料、生技、能源及倉儲等產業，總金額超過100億美元，而且還有兩樁併購案正接近成交，金額更是超過110億美元。

歐洲瓶裝集團Coca-Cola European Partners同意以每股12.75澳幣、總金額92.3億澳幣（66億美元）的價碼，收購澳洲Coca-Cola Amatil公司，溢價幅度為19%。Coca-Cola Amatil在澳洲、紐西蘭、斐濟、印尼及巴布亞紐幾內亞等國家設有32座工廠，這項交易不僅將使在Amatil持股31%的可口可樂公司，減少在高成本瓶裝市場的曝險，也將使Coca-Cola European Partners的潛在市場一舉倍增，將觸角延伸至南半球近3億名消費者，包括人口龐大的印尼。

德國拜耳（Bayer）同意以多達40億美元，購買未上市的美國Asklepios生醫製藥公司，押注在改良病毒協助下的基因療法。拜耳將先預付20億美元，之後根據開發成果分階段支付多達20億美元。

能源業整併潮也方興未艾，加拿大Cenovus能源公司25日宣布，同意以價值38億加幣（29億美元）的全股票交易，收購競爭對手Husky能源公司，將躍居加國第三大石油天然氣生產商。

私募股權業者黑石集團（Blackstone）已敲定一項協議，將向Brookfiled資產管理公司買下簡單自助倉儲公司（Simply Self Storage），押注這個在疫情期間仍表現強勁的產業。根據協議，黑石集團的非交易性不動產投資信託基金（BREIT）將以約12億美元買下800萬平方英尺的自助倉儲設施。

此外，還有兩樁接近成交的併購案。首先是，美國咖啡及甜甜圈連鎖店Dunkin'與31冰淇淋（Baskin-Robbins）的母公司Dunkin' Brands集團表示，已接近達成協議以約90億美元，賣給由私募股權基金支持的連鎖餐廳集團Inspire Brands。

知情人士說， Inspire將以每股106.50美元（溢價20%）、總額88億美元收購，並讓Dunkin'下市。這項交易最快將在26日宣布。

其次是，彭博引述知情人士報導，凱雷集團（Carlye Group）正接近敲定協議，將以20億歐元（24億美元）買下德國西門子公司（Siemens）旗下動力傳動設備製造商Flender，最快本周初宣布。

拜耳 印尼 澳洲

延伸閱讀

拜耳將斥資40億美元 收購美國生技公司AskBio

全球半導體產業洗牌 爭霸主

華為力阻輝達收購安謀 可能擋下400億美元交易案

英特爾90億美元出售NAND事業給海力士 未來3大動向值得觀察

相關新聞

企業併購火熱 一天四大案

在資金成本便宜時代，企業併購持續發燒，國際企業不到一天時間內宣布了四起交易案，遍及飲料、生技、能源及倉儲等產業，總金額超...

對紓困方案看法悲觀 美股重挫道瓊指數跌720點

美國股市今天開盤重挫，一路走低，道瓊工業指數大跌720點，主因白宮官員表示對國會通過新的防疫紓困方案不太樂觀

利空連環爆 金融市場罩陰霾

全球新冠肺炎疫情加劇復燃，確診病例總數已突破4,300萬例，促使愈來愈多國家恢復居家避疫措施，再加上美國近期內通過新一輪...

美澳儲蓄率攀升 不利復甦

全球經濟回升的力道可能取決於家庭支出的情況，然而，美國、澳洲、加拿大等國民眾個人儲蓄占可支配所得的比率卻大幅攀升，顯示消...

美零售業前景俏 類股強漲

今年受新冠肺炎疫情衝擊，美國消費者在年終購物季的支出預料將比去年少，但相關零售類股仍受到歡迎，近三個月來Nike等非必需...

美國告Google 恐波及蘋果

美國司法部對科技巨擘Google提起反托辣斯訴訟，可能波及蘋果，因為Google每年支付蘋果逾百億美元，讓自家搜尋服務成...

日動畫電影 十天吸金1億美元

從日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」（簡稱「鬼滅之刃劇場版」），接連刷新日本影史的紀錄...

商用不動產價格大跌 恐波及銀行

在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，許多城市的辦公大樓多半空空盪盪，零售店面也門可羅雀，導致今年商用不動產價格大跌；而最新報告指...

疫情經濟新趨勢 海外移工匯薪資回家反而變多了

移居外國的勞工在疫情期間，反而寄更多錢回母國？世界銀行原本預測在疫情衝擊下，恐有大批海外移工失業，導致沒有薪水匯回母國給家人，但事實上完全相反，墨西哥、菲律賓等移工多的國家...

美確診病例暴增 美股道瓊早盤大跌逾300點

美股三大指數26日早盤全面下挫，道瓊指數跌逾300點，原因是全美新冠肺炎確診數躍增，以及財政刺激法案恐怕到選前仍未能談妥...

京都首位外國人創業簽證 台灣人開發餐廳APP獲選

日本針對有意創業的外國人實施創業簽證（Startup Visa），可延長居留期限最長一年。京都府今天發表府內首位獲選適用...

【經濟彭博周報】5G新時代引爆車用專利大戰 當年智慧手機爭議將重演

隨著車聯網、智慧家庭、機器人手術等技術發展日新月異，攸關巨額利益的專利大戰也同步在各大洲上演，規模之大和涵蓋範圍之廣，可能遠超過科技產業上一波全球專利大戰──智慧手機專利紛爭。

熱門新聞

卡達機場廁所發現棄嬰 竟要求全部女乘客脫衣檢查下體

日本最兇惡殺人案！屍體肢解成骰子牛「化為透明」 投資客、黑道大哥都遭殃

美確診病例暴增 美股道瓊早盤大跌逾300點

誤以為裝病！女童8次送急診查不出問題 最後竟確診為淋巴癌

和鬼滅之刃炭治郎撞衫？他哭：20年的愛衣無法穿出門了

鎮長為連任黑箱清潔婦當競選對手 她狂掃6成選票輾壓老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。