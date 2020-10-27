美澳儲蓄率攀升 不利復甦

全球經濟回升的力道可能取決於家庭支出的情況，然而，美國、澳洲、加拿大等國民眾個人儲蓄占可支配所得的比率卻大幅攀升，顯示消費者的開支趨於保守，短期可能不利景氣復甦。

美國個人儲蓄率經季節調整並年化計算後，在4月飆升至33.6%，改寫新高，儘管儲蓄率在8月降至14.1%，仍遠高於2月的8.3%，顯示家庭在夏末的支出雖比春季多，依舊未全面回到新冠肺炎疫情爆發前的水準。

澳洲第2季家庭儲蓄占所得的比重為19.8%，遠高於去年第4季的3.6%，加拿大第2季的儲蓄率則為28.2%，遠高於去年12月底的3.6%。

澳洲聯邦銀行（CBA）首席經濟學家哈爾馬里克表示，民眾不敢花很多錢，信心也很脆弱，沒人知道疫苗研發還需要多少時間。RBC資本市場首席美國經濟學家普羅蒂則說，決策官員能鼓勵民眾消費，但不能強迫民眾花錢。

在各國政府力圖振興經濟之際，儲蓄率偏高成為一股逆風。對特定產業而言，民眾的支出型態可能也是關鍵因素之一，例如消費者縮減汽車等大額開支，改購買售價較便宜的商品。

經濟學家表示，若各國政府提供更多資金支持，且企業營運持續面臨限制，民眾儲蓄率偏高的狀態，可能仍會持續一段時間。