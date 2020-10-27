聽新聞
test
0:00 / 0:00

利空連環爆 金融市場罩陰霾

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
全球新冠肺炎疫情加劇，衝擊市場對經濟復甦信心。 （歐新社）
全球新冠肺炎疫情加劇，衝擊市場對經濟復甦信心。 （歐新社）

全球新冠肺炎疫情加劇復燃，確診病例總數已突破4,300萬例，促使愈來愈多國家恢復居家避疫措施，再加上美國近期內通過新一輪刺激方案的可能性不斷降低，衝擊市場對經濟復甦前景的信心，全球股市26日盤中重挫，美股早盤跌逾500點，國際油價也跌約3%。

分析師指出，目前金融市場仍受新冠疫情與美國刺激方案的發展左右，近期將改為關注美國總統大選、及新冠疫苗開發的進程，一面為民主黨可能全面執政布局，一面也提防選情翻盤，但企業資產負債表疲弱的潛在憂慮將揮之不去。

彭博資訊彙整的數據顯示，截至26日，全球新冠肺炎確診人數已增至4,315萬人，病逝人數增加到115.5萬人。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞警告，北半球的一些國家正面臨「危險時刻」，「我們正處於疫情重要關頭，特別是在北半球」，他呼籲各國須在保護人民、與降低社會和經濟傷害間，取得巧妙平衡。

根據WHO，全球新冠肺炎新增的確診病例，在25日連續第三天創單日新高。美國25日新增的病例數達約6.5萬人，雖然少於前一天的8.2萬人，卻比一周前還多，多州州長也警告麻煩還在後頭。歐洲多國則加強封鎖防疫措施，比利時、波蘭等國也正在考慮加強實施居家避疫措施。

在此同時，美國民主、共和黨互控「朝令夕改」，使11月3日大選前通過刺激方案的希望益加渺茫，在在衝擊市場對經濟前景信心。

全球股市26日盤中低迷，美股三大指數跌約1.4%，道瓊工業指數跌逾500點，歐洲主要股市跌約1%。國際油價也重挫，布蘭特12月原油期貨跌2.8%至每桶40.61美元，西德州12月中級原油期貨跌3%至每桶38.67美元；油市的另一利空為利比亞的供給穩定回升。

分析師認為，第二波疫情雖可能再度衝擊能源需求，但不太可能重演4月時油價崩跌的慘況，因為產油國現在未爆發價格戰，各國也較不可能採取重大封鎖措施，且亞洲的需求持穩。

中國大陸、印度和日本等國再次為全球油市需求提供緩衝；牛津能源研究所中國大陸能源研究計畫負責人梅丹說，亞洲顯然正引領需求潛力，疑慮則是大陸可能已耗盡今年原油進口能力。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

全球確診增逾46萬人世衛：連3天創單日新高、未來非常嚴峻

世衛：北半球面臨關鍵時刻 多國病例呈指數性成長

世衛官員公開讚 台灣為亞洲防疫成功範例

世衛秘書長：新冠病毒疫苗有望年底前問世

相關新聞

企業併購火熱 一天四大案

在資金成本便宜時代，企業併購持續發燒，國際企業不到一天時間內宣布了四起交易案，遍及飲料、生技、能源及倉儲等產業，總金額超...

對紓困方案看法悲觀 美股重挫道瓊指數跌720點

美國股市今天開盤重挫，一路走低，道瓊工業指數大跌720點，主因白宮官員表示對國會通過新的防疫紓困方案不太樂觀

利空連環爆 金融市場罩陰霾

全球新冠肺炎疫情加劇復燃，確診病例總數已突破4,300萬例，促使愈來愈多國家恢復居家避疫措施，再加上美國近期內通過新一輪...

美澳儲蓄率攀升 不利復甦

全球經濟回升的力道可能取決於家庭支出的情況，然而，美國、澳洲、加拿大等國民眾個人儲蓄占可支配所得的比率卻大幅攀升，顯示消...

美零售業前景俏 類股強漲

今年受新冠肺炎疫情衝擊，美國消費者在年終購物季的支出預料將比去年少，但相關零售類股仍受到歡迎，近三個月來Nike等非必需...

美國告Google 恐波及蘋果

美國司法部對科技巨擘Google提起反托辣斯訴訟，可能波及蘋果，因為Google每年支付蘋果逾百億美元，讓自家搜尋服務成...

日動畫電影 十天吸金1億美元

從日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」（簡稱「鬼滅之刃劇場版」），接連刷新日本影史的紀錄...

商用不動產價格大跌 恐波及銀行

在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，許多城市的辦公大樓多半空空盪盪，零售店面也門可羅雀，導致今年商用不動產價格大跌；而最新報告指...

疫情經濟新趨勢 海外移工匯薪資回家反而變多了

移居外國的勞工在疫情期間，反而寄更多錢回母國？世界銀行原本預測在疫情衝擊下，恐有大批海外移工失業，導致沒有薪水匯回母國給家人，但事實上完全相反，墨西哥、菲律賓等移工多的國家...

美確診病例暴增 美股道瓊早盤大跌逾300點

美股三大指數26日早盤全面下挫，道瓊指數跌逾300點，原因是全美新冠肺炎確診數躍增，以及財政刺激法案恐怕到選前仍未能談妥...

京都首位外國人創業簽證 台灣人開發餐廳APP獲選

日本針對有意創業的外國人實施創業簽證（Startup Visa），可延長居留期限最長一年。京都府今天發表府內首位獲選適用...

【經濟彭博周報】5G新時代引爆車用專利大戰 當年智慧手機爭議將重演

隨著車聯網、智慧家庭、機器人手術等技術發展日新月異，攸關巨額利益的專利大戰也同步在各大洲上演，規模之大和涵蓋範圍之廣，可能遠超過科技產業上一波全球專利大戰──智慧手機專利紛爭。

熱門新聞

卡達機場廁所發現棄嬰 竟要求全部女乘客脫衣檢查下體

日本最兇惡殺人案！屍體肢解成骰子牛「化為透明」 投資客、黑道大哥都遭殃

美確診病例暴增 美股道瓊早盤大跌逾300點

誤以為裝病！女童8次送急診查不出問題 最後竟確診為淋巴癌

和鬼滅之刃炭治郎撞衫？他哭：20年的愛衣無法穿出門了

鎮長為連任黑箱清潔婦當競選對手 她狂掃6成選票輾壓老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。