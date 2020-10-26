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疫情經濟新趨勢 海外移工匯薪資回家反而變多了

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情間，移民勞工反而會寄更多錢給母國家人。（Photo from AP）
疫情間，移民勞工反而會寄更多錢給母國家人。（Photo from AP）

移居外國的勞工在疫情期間，反而寄更多錢回母國？世界銀行原本預測在疫情衝擊下，恐有大批海外移工失業，導致沒有薪水匯回母國給家人，但事實上完全相反，墨西哥、菲律賓等移工多的國家，還自海外的匯款反而增加。研究調查發現，許多移工從事超市收銀員、快遞員等基層且在疫情間能正常上班的工作，所以失業率反而少，且因為心繫母國的疫情，寄更多錢回家。

移工匯款回母國增加

《邊境報導》報導，疫情爆發時，許多人權組織和援救機構警告，在外國工作的移民恐會因為失去工作，恐沒有薪資寄回母國給家人。根據統計，一年有超過2.7億名海外工作的移民，多數來自中低收入國家，因此他們將薪資匯回母國，不只對自身家庭，對於母國經濟更是一大助力。

而在疫情下，移民匯款回國的金額沒有大幅下降，反而是小幅增漲，例如在今年疫情最嚴重的前八個月，流往墨西哥的匯款激增了9.4%，巴基斯坦也收到破紀錄的、來自海外移工的匯款，越南、菲律賓等有大量旅外勞工的國家，也都收到穩定的匯款金流。

基層工作、擔心家人

[Yahoo財經[(https://finance.yahoo.com/news/immigrants-still-sending-lots-money-160038961.html)報導，大部分移工的薪資來自美國、阿聯酋和德國等富裕國家，並流向中低收入國家，這筆金額究竟有多重要？2019年，移民勞工送往母國的錢超過了5540億美金，超過了外企在發展中國家進行的投資總和，甚至超過政府提供的援助總額。

對於海外移工匯款不減反增的情況，專家列舉了幾個可能的因素。第一，儘管經濟嚴重衰退，但許多移民勞工從事農業、建築業等基本勞務，這些工作在疫情中損失並不大。以歐洲為例，在某些地區的農民工，移民就佔了三分之一。另外，許多在疫情間被列為必要工作的職務，如超市收銀員、快遞員等，也有許多移民擔任。

第二，專家發現，即使移民勞工自己遇上經濟困難時，反而會匯款更多的錢回母國，這種無私的態度是許多勞工移民海外的原因。《紐約時報》曾訪問過一民來自薩爾瓦多的工人，他表示自己即使工作不順，還是省吃儉用把錢寄回家給母親，「如果我不寄錢回去，她該怎麼生活？」

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疫情 移工 薪資 失業

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