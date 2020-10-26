美遠距教學 帶動Chromebook翻倍熱銷 宏碁等台廠受惠
新冠病毒疫情迫使全美國各地的學童與青少年改為遠距上學，這一趨勢正幫助搭載Chromebook筆記型電腦打入市場主流。台灣PC品牌大廠宏碁（2353）是Chromebook主要供應商之一，其他台系供應鏈也可望受惠。
CNBC網站報導，Chromebook搭載Google Chrome OS系統，售價比搭載微軟Windows作業系統的筆電更便宜，而且比定價偏高的蘋果MacBook更讓消費者負擔得起。
對於教師與學生而言，Chromebook也讓他們更便於使用遠距教學課程平台Google Classroom，以因應學校關閉的情況。
科技研調業者IDC估計，搭載Chrome作業系統的筆電在第3季出貨約900萬台，比去年同期成長約90%，遠高於整體PC市場15%的成長幅度。Chromebook在第3季占PC總出貨量11%。
微軟Windows依然是主流的PC作業系統。但如果疫情導致消費者更習慣使用Chrome作業系統以及Google Docs等服務，那麼Chromebook可能會大幅瓜分微軟的市占。
IDC研究經理Jitesh Ubrani表示：「至少在近幾季中，不會按照一般的市場局面進行，因為Chromebooks的需求量突然很大，人們盡可能取得它。」
Chromebook在2011年開始上市。宏碁、惠普（HP）和聯想是主要的Chromebook製造商。美系外資表示，宏碁是全球第二大 Chromebook 供應商，僅次惠普，今年第2季市占22%。另外，華碩（2357）也有 Chromebook筆電，Chromebook代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）等台系供應鏈也可望受惠。
此外，Google則從2013年來也販售以Google為品牌的Chromebook。
一些學校與父母會為孩子們購買Chromebook。例如芝加哥廣告公司 Fluent360的研究與策略部門主管Corey Richardson，就在亞馬遜上為8歲的女兒購買價格200美元（約新台幣6,000元）的聯想品牌Chromebook，原因是實惠且易於操作。
他說：「這是一筆很好的投資。我覺得如果必須要在一個學年後更換它，必須要很實用、具備所有所需功能。若能在沿用一兩個學年，那就更好了。」
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