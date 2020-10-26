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今天開盤前 五件事不可不知

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國重量級科技股財報將於本周出爐。（路透）
美國重量級科技股財報將於本周出爐。（路透）

美股上周五收漲，但周線收跌，結束連續三周的漲勢；美股期貨指數在台北時間本周一（26日）清晨下跌0.6%左右，紐約原油期貨下跌約1%，原因是美國的刺激經濟方案依舊卡關，且新冠病毒感染數量續第二天寫下新高。

以下是上周末期間與今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●美眾議長裴洛西與白宮相互推諉 紓困方案依舊卡關

美國眾議院議長裴洛西表示，眾議院本周或許可通過一項疫情紓困計畫，但仍然難以與白宮達成協議，且由共和黨占多數的參議院可能在11月3日的大選日之前不會行動。

裴洛西和白宮幕僚長梅多斯周日先後接受CNN採訪，互相指責在刺激立法上「朝令夕改」。裴洛西說，雙方在抗疫資金方面和教育相關援助等問題上難以達成協議。

●美國疫情升溫 連兩天單日新增病例刷新紀錄

美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，美國連續兩天出現新冠病例數創新高的情況，反映疫情增溫。數據顯示，從23日晚上8時30分到24日晚上8時30分，美國新增病例有超過8.89萬例，高於前天的近8萬例。美國副總統潘斯的三名親信幕僚也染疫。

在歐洲方面，西班牙宣布全國實施宵禁，義大利也因感染病例數又創新高，將實施5月全國封鎖以來最嚴格的防疫限制措施，並敦促民眾避免外出。

●美股迎接最忙碌財報周 三分之一標普500成分股企業發布財報

美股本周將迎接最忙碌的財報周，本周四（29日）將有許多科技巨擘發布財報，包括臉書、蘋果、亞馬遜及Google母公司字母。投資人將從企業財測推估景氣展望。

英國脫歐貿易協議談判延長至10月28日 英國發出正面訊號

英國與歐盟的最新一輪貿易談判已延長至本周。一名英國政府官員表示，歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）將留在倫敦繼續談判，直到10月28日，而非按原定談判時間表在25日離開。英國政府對達成協議表示樂觀。

●三星電子會長李健熙辭世　獨子李在鎔接班

三星電子25日表示，會長李健熙辭世，享壽78歲，三星電子副會長李在鎔將接下三星集團。目前訴訟纏身的李在鎔將面臨諸多棘手的接班挑戰，也可能推動多年來最大規模的治理改革。

51歲的李在鎔所面臨的接班挑戰，將是如何繼承父親手上的股權與處理稅務問題，並避免和手足發生繼承糾紛。此外，南韓國會也持續施壓三星，要求改變治理架構。市場也關注李在鎔如何推動「新三星」的變革。

李在鎔 英國 美股

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