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Netflix擴展動畫市場 與日韓大廠合作

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
Netflix持續發展平台上的動畫類型。圖為Netflix推出的原創動畫《碳變：義體置換》。（Photo from Netflix）
Netflix持續發展平台上的動畫類型。圖為Netflix推出的原創動畫《碳變：義體置換》。（Photo from Netflix）

《進擊的巨人》、宮崎駿系列動畫在串流平台上的觀看人數居高不下！串流平台巨頭Netflix日前宣佈，將擴大採購動畫作品上架，並且擴增動畫供應商的名單，總數來到9家動畫製作公司，主要來自日本，也有來自韓國的公司，除了採購公司原有的動畫作品，Netflix近來也積極與日、韓合作推出原創內容，包括《碳變：義體置換》、《攻殼機動隊：SAC_2045》等。

《綜藝》報導，Netlfix於週五表示，已經和Science SARU、Mappa等3家日本動畫公司簽訂協議，以及來自韓國的Studio Mir，除了即將上架這些公司製作的動畫，未來也將合作推出原創內容。

早在這一波簽約之前，Netflix從2018年開始就積極與日、韓的動畫公司簽訂合作，目前供應方已經有著名的Production I.G（以青春運動動畫著名，代表作品包括《排球少年》）和Bones（代表作品包括《鋼之鍊金術師》），之後也陸續和多家動畫製作公司達成協議，因此現在在Netflix上已經可以看到諸多大熱門作品如《進擊的巨人》等，隨後更在2020年突破性的與吉卜力工作室合作，上架了21套宮崎駿系列動畫，堪稱動畫迷的福音。

Yahoo報導，Netflix動漫首席製作人櫻井大樹在一份聲明中表示，動畫一直是Netflix上歷久不衰的類型，無論在哪一國都大受歡迎，已經自成一個特殊迷人的文化，即使是舊的動畫，觀看數依舊居高不下，「短短四年內，我們在東京已經有一支精良的團隊，而透過擴大合作，結合最新技術和傳統手繪，將推出更好的作品。」

新加入的幾家動畫供應商，過去都有不俗的表現，如Science SARU由王牌導演湯淺政明為頭，第一部出道作《宣告黎明的露之歌》就贏得法國安錫影展長篇動畫獎，目前和Netflix正在密切合作推出災難科幻電影《日本沈沒2020》。來自韓國的Studio Mir表現也亮眼，成立於2010年，以2D動畫技術見長，著名作品包括《降世神通：科拉傳奇》，近期推出的則是《獵魔士：狼之夢魘》。

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