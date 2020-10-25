陸採購美農產 達標71%

美國政府表示，自今年初與中國大陸簽定第一階段貿易協議至今，大陸就採購美國農產品方面已達成協議中71%的目標，就降低美國進口商品的結構性障礙方面，在57項技術承諾中也已兌現50項。

美國貿易代表署（USTR）和農業部（USDA）23日共同聲明表示，自1月中旬至今，大陸已採購逾230億美元的美國農產品，相當於美中第一階段貿易協議目標的71%。

據美國政府報告，大陸今年來採購的美國玉米達到870萬噸，創下歷來新高，採購的美國黃豆也達到2017年的兩倍，今年1至8月採購的美國高粱金額為6.17億美元，比2017年同期的5.61億美元增加。

大陸今年頭五個月採購的美國豬肉，已超越歷來紀錄，到8月止採購的美國牛肉和牛肉加工品則已是2017年全年採購量的逾三倍。

除此之外，USDA也預計大陸今年在寵物食品、苜蓿乾草、山核桃、花生和調理食品等其他美國農產品的採購上，將超越或逼近歷來紀錄。