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市場狂押拜登勝選 成新風險

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
距美國大選不到兩周，投資人似乎一面倒押注民主黨將大獲全勝。 （路透）
距美國大選不到兩周，投資人似乎一面倒押注民主黨將大獲全勝。 （路透）

距美國大選不到兩周，投資人似乎一面倒押注民主黨將大獲全勝，但民主黨候選人拜登選前民調領先幅度已有縮小之勢。分析師警告，假如現任總統川普意外當選，市場將再度湧現狂瀾。

近幾周來，市場人士已從押注股市波動率升高的交易抽腿，轉而投入可能因拜登勝選而受惠的資產，例如綠能股。

但近日拜登領先幅度縮小，一些市場觀察家擔心，如果選舉結果翻盤或引爆爭議，2016年希拉蕊．柯林頓意外落選觸動的猛烈平倉賣壓，可能再現。

22日辯論會後，博弈市場顯示，川普勝選概率上升約1個百分點至36.3%，但根據整合民調網站RealClearPolitics統計，拜登勝選機率仍有64.4%。

劍橋全球支付首席全球策略師夏摩塔表示：「市場多多少少低估川普反撲的可能性。」

交易員認為，11月3日選舉過後，股市可能波動最劇烈。市場普遍看好拜登執政將帶旺綠能股，導致這類股行情水漲船高，例如景順太陽能（Invesco Solar） ETF過去一個月來大漲24%。

假如是川普勝出，這一類押注拜登的資產可能面臨劇烈賣壓。

川普若意外逆轉勝，也可能打擊墨西哥披索、俄羅斯盧布等貨幣，但最近走軟的美元可能為之一振。瑞銀全球財富管理投資策略師瓦林認為，公用事業公司、免稅市政債、工業股和原物料股也可能受衝擊。

美國公債23日價格下挫，殖利率躍上四個月以來的高點，反映出投資人認為，最終場辯論不能扭轉川普的劣勢。一些投資人認為，拜登上台後將大舉支出，美債有壓。

有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）目前在28以上，顯著高於2016年總統大選前夕的15左右，但11月和12月VIX期貨價差縮小，顯示投資人仍預期新總統將順利產生。

拜登 川普

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