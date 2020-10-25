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彭博資訊專欄／美元貶不停 無損國際地位

經濟日報 / ■查帕達（Brian Chappatta）

今年5月14日到6月8日間彭博美元指數大跌4.6%，將之前因新冠肺炎疫情所引發的升幅吐光，之後再跌3.7%，遠低於200日移動平均線，且逼近重要支撐點；一旦跌破，可能至少再跌2%。觀察川普就任四年來的美元走勢，情況益發不祥。美元要崩盤了嗎？

若看過去十年的線型，則過去幾個月的跌勢談不上崩盤，更像是對疫情剛爆發時美元的升勢進行修正，加上聯準會（Fed）的寬鬆政策比其他央行更積極，因而使美元回檔。

思考美元的命運時，必須把美元貶值，以及美元是否會喪失全球準備貨幣地位二事分開來看。前者沒什麼稀奇，因為從1970年代以來美元匯率不斷出現周期性的波動；但後者所代表的，卻是全球金融體系的結構性重大改變。

簡言之，美元若喪失準備貨幣的地位，並不符合任何國家或地區的最大利益。這也表示無論未來幾個月美元有多弱，依然能夠保住在全球的獨特地位。儘管如此，仍有諸多理由預示美元還會進一步貶值。

最明顯的原因，就是每當美國利率上升時，美元通常會升值，反之則會貶值。今年美國財政部為因應支出暴增，大舉發債，而且一旦選後民主黨掌控白宮及國會兩院，發債額還會再增加。市場對此早有預期，但目前美國短期公債殖利率仍逼近於0，且預期未來多年內仍將如此；長債殖利率雖稍稍上升，卻仍接近歷史低點。利率偏低，是美元基本面的大利空。

無論怎麼看，美國的經常帳與預算「雙赤字」都極高，而彭博資訊的迴歸分析顯示，未來兩年DXY美元指數將下跌31%，如此跌幅的確可稱之為「崩潰」。但若僅因利率與赤字，沒有外來的震撼，很難想像會有如此大的跌幅。只有美國現有體制完全斷裂，才可能發生此種劇變。

事實上，最近DXY期貨非商業性淨部位已轉正，是四個月來首見。儘管這並不代表美元已決定性地翻多，但至少顯示有不少人在做多美元。

美元後市最可能的情況仍是走貶。無論是民主黨全勝，還是選舉結果發生爭議，都可能使美元盤旋下跌。如果川普再幹四年，美國繼續實施貿易保護主義，也會使全球更加認為美國靠不住，從而侵蝕美元的地位。如果拜登勝選，而國會仍由兩黨分掌，結果府會可能再陷僵局，而財政赤字將相對較少。

即使美元再貶2%、5%、甚至20%，即接近2008年的最低點，但只要美元維持「尊貴的特權」，便不會構成危機。依國際貨幣基金最近數據，全球外匯存底中美元達6.8兆，歐元相當於2.2兆美元，日圓相當於6,250億美元，英鎊相當於4,860億美元。

所以投資人不必因為美元持續貶值而大冒冷汗。無論美元走強還是走弱，美元地位要許多年以後才可能動搖。（作者Brian Chappatta是彭博資訊專欄作家／編譯任中原）

疫情 民主黨 川普

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