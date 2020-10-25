速食首家 漢堡王測試容器回收

美國速食業者漢堡王（Burger King）正在測試可重複使用的食品包裝，鼓勵消費者將特製的華堡外盒和汽水、咖啡等飲料容器杯在用餐完畢後歸還，進行清洗後可再次使用，藉此減少製造垃圾。

漢堡王母公司餐飲品牌國際（RBI）旗下的連鎖速食店，明年將與回收公司TerraCycle的零廢棄環保包裝服務Loop合作展開試驗計畫。這些食品包裝盒不僅能清被洗得乾淨衛生，而且只要包裝維持完整，就能一直重複使用。

漢堡王這項計畫的首波試辦城市包括美國紐約、波特蘭和日本東京，預期未來幾個月還會有更多城市加入。選擇使用可回收包裝的外帶或內用顧客，必須在購買餐點時先付一筆押金，當他們將食畢的包裝歸還時，就可取回這筆押金。

這將是首家大型速食餐廳在美國實施這種永續環保措施，麥當勞則已在英國推動採用可重複使用咖啡杯。

TerraCycle執行長薩奇（Tom Szaky）表示：「在新冠肺炎疫情期間，我們看到外帶點餐對環境的衝擊增加，也因此，漢堡王的這項計畫變得更為重要。」

漢堡王先前就已承諾，要在2025年前將所有採購的食品包裝，改為可再生、可回收或經過認證的產品。這家連鎖速食店7月也發表一款華堡，肉類原料使用檸檬草飼養牛隻的肉製作，據稱這種飼養方法能夠減少牛隻的甲烷排放。牛肉產業已成為環保人士主要抗議目標。

RBI旗下的另一家早餐、咖啡與甜甜圈連鎖餐廳Tim Hortons上周也表示，將不再提供熱飲多一層紙杯隔熱，據稱每年能減少數億個紙杯被丟棄到垃圾場。

Tim Hortons也表示，明年初將改採減用25%材料、100%回收紙材質的紙巾，預計每年將可省下900公噸的紙，且在加拿大的餐廳將停止供應塑膠吸管。