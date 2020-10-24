這項技術指標顯示 比特幣漲勢可能後繼無力

全球交易量最大的加密貨幣比特幣22日一度站上1.3萬美元大關，為2019年7月以來首見，此後便在該價位附近狹幅波動。然而，比特幣的14天相對強弱指標（RSI）顯示，這波漲勢漲過頭了。

Business Insider報導，比特幣的RSI 22日就升破80，且到23日仍居高不下。這項指標主要被用來評估一種資產的動能，以了解是否被超買或被超賣，若該指標超過70，便暗示該資產已被超買，可能要回檔了。

根據彭博資訊報價，比特幣23日盤中報12,994美元。雖然比特幣的漲勢已趨緩，但仍接近今年來高點，且光是本月來就漲了約20%。

比特幣的新題材，為這種資產對通膨避險的潛力。美國聯準會（Fed）已調整政策框架，宣示決策官員將在短期內實施讓通膨率升破2%的政策，促使一些投資人尋找不受通膨影響的資產，而比特幣和貨幣政策脫鉤的特性，已讓一些金融大咖買進這種高波動的資產。

避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）指出，比特幣被視為「最佳的通膨交易」，且這波漲勢才剛開始。