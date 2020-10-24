毛利率壓力大 英特爾股價大跌

英特爾本季財測大致符合市場預期，更上修全年財測，預估今年營收將創紀錄，但股價23日早盤後卻重挫逾10%，巴隆金融周刊（Barron's）報導，原因可能是英特爾幾乎未採取任何措施安撫投資人的疑慮，未能展現自己在確保維持半導體製造商龍頭地位的努力上，有所進展。

英特爾在今年底時的獲利主要指標毛利率，將低於60%，為七年來首見。英特爾股價大跌，分析師指出，英特爾邁入2021年的主要挑戰仍是毛利率壓力，以及因製程進展延遲致領導地位進一步惡化。

英特爾製程卡關，讓超微（AMD）等對手乘機搶市占。超微據傳洽談收購賽靈思（Xilinx），如果成局，將是更難對付的競爭者；繪圖晶片業者輝達（Nvidia）今年成為全美市值最大的晶片製造商，更收購英國晶片設計巨擘安謀（Arm），成英特爾的潛在對手。

這些對手要趕上英特爾，還有漫漫長路要走。最接近的對手超微比起英特爾還差很多，超微第3季營收預估為25.6億美元，遠低於英特爾的183億美元。

好在英特爾日前決定以90億美元的價格，將快閃記憶體業務賣給SK海力士（Sk Hynix），擺脫不賺錢的事業讓許多華爾街分析師鬆一口氣，英特爾記憶體解決方案事業群上季營收僅11.5億美元，遠低於市場預期的15億美元。