英國與日本23日在東京正式簽署雙邊自由貿易協定（FTA），成為英國脫歐以來與主要經濟體簽署的第一份貿易協議，為明年元旦生效鋪路。在此同時，英國也正與歐盟（EU）密集協商貿易協議，希望在年底前敲定，目前雙方正嘗試解決漁業問題。

英國國際貿易大臣特拉斯和日本外務大臣茂木敏充23日正式簽署「英日全面經濟夥伴協議」（UK–Japan CEPA），日本外務省表示，這項協議大幅保留英國做為歐盟成員國時，與日本貿易往來的條款。

英國政府預估，這項協議將使英國對日本99%出口都免關稅，對日本年貿易額將提高152億英鎊（200億美元），未來15年將讓英國國內生產毛額（GDP），比2018年規模擴增0.07%。

特拉斯也說，這項協議也將開啟英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）開啟了可能性；日本先前支持英國加入CPTPP，這項協定涵蓋跨太平洋的11個國家，包括澳洲、越南和加拿大。

英國將對日本開放火車車廂和汽車零件等市場，協議也新增加數位貿易和金融服務的規定。