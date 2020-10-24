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高盛一馬案 挨罰50億美元

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

高盛公司坦承，在馬來西亞一馬發展基金（1MDB）弊案所扮演的角色，違反了美國貪腐法案，同意支付數十億美元給各國當局，包括在美國支付創紀錄的外國賄賂罰款，並將對十多位現任和前任高管降薪或追討薪酬，總額1.74億美元，以終結這樁延續多年的調查。

彭博資訊報導，高盛在馬來西亞的一家子公司22日針對一項指控認罪，但作為協議的一環，高盛若配合美國當局的調查，並呈交法遵報告，將能免於遭刑事定罪。這項延期起訴協議是高盛的一大勝利，因若遭定罪，可能失去一些機構客戶；這些客戶不能與有犯罪紀錄的金融公司合作。

多國監管當局22日宣布，結束五年來對於高盛在一馬發展基金弊案所扮演角色的調查，高盛同意支付罰金給美國司法部與其他機構、以及英國、香港及新加坡等地當局，總金額超過50億美元，以和解此案。美國檢察官史密斯表示，根據協議，高盛將因違反「海外反腐敗法」而支付逾23億美元罰款，是美國史上最大筆的這類罰單。

高盛也表示，將對執行長蘇德巍及其高層主管團隊降薪，並向前執行長貝蘭克梵追討過往薪酬。高盛未提供每人具體追討今額，但表示四名現任高層主管今年的薪酬將減少3,100萬美元。

馬來西亞 反腐 香港

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