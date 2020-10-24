芭比娃娃上季銷售跳增29%

美國玩具大廠美泰兒（Mattel）上季營收意外比去年同期勁增10%，增幅為十年來最大，旗艦產品芭比娃娃銷售更大增29%，締造至少20年來最大單季增幅，原因是家長在居家避疫期間，為了讓兒女減少使用3C產品，為孩子添購芭比娃娃和風火輪小汽車等傳統玩具。

美泰兒22日表示，第3季淨利為3.16億美元，或每股盈餘91美分，營收為16億美元，均優於市場預期。

其中，娃娃為美泰兒上季最暢銷的產品，銷售年增22%至6.91億美元，主要受到芭比娃娃熱銷帶動；芭比娃娃上季銷售毛額勁增29%至5.322億美元，為芭比娃娃品牌2003年來最高的銷售額。

美泰兒旗下的公仔、積木組、卡牌遊戲及玩具車上季也大受歡迎，風火輪小汽車帶動玩具車事業營收成長6%，包含公仔、玩具積木及遊戲的部門業績，則因尤達寶寶玩偶（Baby Yoda）和紙牌遊戲Uno熱銷，而增加14%。

美泰兒也看好本季表現，趕在年底購物旺季前補滿架上商品。

美泰兒執行長克雷茲（Ynon Kreiz）說，本季架上的芭比娃娃產品數量已提高50%，整體零售銷售正以「強勁二位數」的水準在成長，「孩子待在家裡時，父母希望孩子能夠多點娛樂、多與他們戶動，我們正努力滿足這麼強勁的需求」。

美泰兒預估，本季營收和獲利都將成長，今年整體營收可能約與去年相同，但經調整後獲利率可能升高至多達49%。

美泰兒股價23日早盤大漲逾10%。

在居家避疫期間，父母希望能尋找除了3C產品以外的孩子玩樂方式，許多人都轉向自己熟悉的玩具。克雷茲說，父母親都優先把錢花在孩子身上，尋找評價的高品質產品，特別是受信任的品牌。

美泰兒近年也投入許多努力提高芭比娃娃的吸引力，包括推出新體型、膚色、髮色及職業生涯的芭比娃娃。疫情也帶動芭比娃娃的銷售。

美泰兒目前正把重心放在年底購物旺季，與零售業者密切合作，以確保市面上的玩具供應充足，但克雷茲也警告可能會面臨供應的挑戰，「我們不確定能否完全滿足消費者激增的需求」。他預期，芭比房屋和時尚芭比娃娃，在年底購物旺季將成為公司最暢銷的玩具之一。

根據研究機構NPD，玩具需求預料將攀升，因為取消年底假期出遊計畫的富裕家庭，手上有多餘資金可用於買玩具。