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日家居品牌 逆風突圍

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

日本家居用品品牌愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）向來不走別人走過的路，這個特質讓它就算面對新冠肺炎疫情和美中貿易緊張的逆風，仍能順利搭上遠距辦公等新浪潮，並將生產移出中國大陸。

這家總部位在仙台的家族企業，產品從碾米機到電鍋應有盡有，已成為申請日本政府對企業回流補助的最知名廠商。該公司利用這筆補助，支應在日本打造口罩生產線的四分之三成本。

該公司表示，在政府擴大企業補助預算下，將繼續申請更多補助。

包括重新打上「日本製造」的口罩在內，愛麗思生產的辦公室家具和冷氣機等許多產品，在疫情期間都被搶購一空。該公司預測，今年度營收將增加到7,000億日圓（67億美元），超過去年的5,000億日圓。

社長大山晃弘受訪時表示，雖然今年日本國內銷售受疫情需求帶動而成長，但預期海外市場將逐漸成為營收的主力，目前海外營收只占總營收約30%。

而這個轉變是靠工廠自動化的進步和電商的成長，該公司也正在擴大生產「美國製造」的產品，包括電子產品和口罩。這項改變也幫助愛麗思迴避美中貿易緊張，例如除了塑膠製品和LED照明以外，愛麗思還會在日本生產其他產品。日本企業一直過度仰賴大陸供應鏈，導致對許多企業而言最重要的，就是確保大陸生產線不受這些干擾影響。

日本 疫情 口罩

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