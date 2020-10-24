智慧手機設計 擴大外包

最新數據顯示，全球智慧手機的外包產品比率已超過三成，凸顯在業界日益激烈的價格戰下，各廠牌除了零組件製造與組裝業務之外，連產品設計也擴大外包，以維持成本競爭力。

市研業者Counterpoint的數據顯示，今年上半年，智慧手機ODM（原始設計製造）產品占全球智慧手機總出貨量的36％，較三年前上升14個百分點。

日經新聞報導，一家供應商透露，三星從2019年下半年開始啟動大規模ODM，迄今ODM手機數量高達5,000萬支，相當於其年出貨量的20%，此前，該公司從商品設計到生產的所有環節都是自行完成。

儘管蘋果也將旗下iPhone的生產工作全數外包，但仍保留零組件規格等手機設計業務。在三星開始轉向ODM之前，這種做法主要為小米等中小型手機商運用，但最近這種趨勢不斷擴大。

早稻田大學教授長內厚指出，智慧手機「商品化」，是帶動這股趨勢的主要原因。