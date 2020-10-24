開雲、萊雅營運熱起來

由於亞洲與美國的強勁需求幫助改善營收，法國精品業者開雲集團（Kering）旗下品牌上季銷售普遍有起色，為精品業的復甦再添一例。全球最大化妝品公司萊雅（L'Oreal）上季銷售也意外增加，激勵萊雅股價23日盤中漲逾1%

開雲22日表示，第3季同店銷售（不計匯率波動與併購因素）比起去年同期僅下滑1.2%，減幅比分析師預估的8%-13%小，更遠小於第2季的銳減近44%。

開雲旗下品牌上季同店銷售幾乎都有所成長，Bottega Veneta表現尤為強勁，銷售額大增21%，占開雲近60%營收的旗艦品牌Gucci銷售下降8.9%，不過降幅倒是比分析師預估的10%小。

過去這兩周來，先有路易威登（LVMH）表示時裝與皮革製品部門上季銷售意外反彈，後有愛馬仕（Hermes）繳出上季銷售成長7%的亮眼成績，各界對精品業復甦的期望因而加深。

但開雲對未來幾個月的展望仍抱持謹慎態度，財務長杜普拉克斯（Jean-Marc Duplaix）表示，前景仍具高度不確性；Gucci在美國與關鍵的中國大陸市場都表現優異，但仍受全球旅行禁令的衝擊。

萊雅在同一天表示，上季同店銷售年比增加1.6%，優於分析師預估的下滑2.4%，更遠遠超越第2季的萎縮19%。

按地區來看，萊雅上季的業績，主要受到中國大陸的拉抬，該區今年前九個月的銷售額增加21%。按部門來看，包含薇姿（Vichy）、理膚寶水（La Roche Posay）等品牌在內的醫學美容部門，回升幅度最大。

明年5月將卸任執行長一職的安鞏表示，他擔憂西歐和美國疫情再度升溫，拖累業績，但大陸等亞洲國家和部分拉美國家的優異表現，將填補那些缺口。