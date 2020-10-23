經濟刺激前景提振原油價格 黃金和銅價下跌

美國經濟刺激談判取得進展，石油需求前景好轉，推動國際油價周四上漲。不過美元走強拖累黃金以及基本金屬的走勢，對美國大選結果的疑慮也讓基本金屬受壓。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價上漲

油價周四上漲，因美國經濟刺激方案取得進展的跡象提振了疲弱的需求前景。紐約原油期貨上漲1.5％，至接近每桶41美元，是本周的第二次上漲。

俄羅斯總統普亭表示，如果有必要，俄羅斯願意進一步減產，也提振了原油價格。

RJ O’Brien & Associates的高級市場策略師Josh Graves表示，「目前石油沒有方向，在過去的幾周裡沒有實質性變動。交易員正在分析許多不同的因素，他們正試圖根據目前市場上所有這些噪音來判斷價格走向」

12月交割的原西德克薩斯中質油期貨價格上漲61美分，收於每桶40.64美元。12月布蘭特原油結算價上漲73美分，收於42.46美元，是一周多以來的最大漲幅。

●金價下跌，受美元走強影響

金價下跌，因美元走高，交易員評估美國刺激政策前景以及歐洲新冠病例勁增的影響，這種情況可能會持續到11月大選。

紐約時間下午1:50，現貨金下跌1.1%，至每盎司1,903.34美元，此前曾連續三個交易日上漲。12月交割黃金期貨下跌1.3%，收於1,904.60美元。

●銅價漲勢止步

銅以及其他大多數工業金屬周四下跌，因為美國情報官員警告，伊朗和俄羅斯正試圖干預總統大選，同時美元也走強。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所（LME）銅下跌1％，收於每噸6,922.50美元。