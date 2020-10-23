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台積電ADR周四漲0.7% 較台股溢價11.4%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四漲0.7%，收88.21美元，較台北交易股票溢價11.4%。費城半導體指數小漲0.1%。

美國股市周四上漲，美國經濟數據顯示經濟有所改善，投資人看好美國政府將就財政刺激措施達成協議。

標普500指數上漲0.5%，收3,453.49點，能源股和金融股分別上漲4.2%和1.9%，在標普主要類股中漲幅居前 。道瓊工業指數漲152.84點，至28,363.66點，漲幅0.5%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲21.31點，至11,506.01點，漲幅0.2%。

台灣加權股價指數昨天漲39.78點收12,917.03點。台積電漲0.4%收455.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 63.91 +0.91 64.40 -0.76

中華電 CHT 107.05 +0.65 107.00 0.05

台積電 TSM 506.73 +0.65 455.00 11.37

聯電 UMC 33.55 +8.75 33.00 1.66

台積電 標普

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