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美消費者年終支出估減7%

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

全美零售協會（NRF）的調查顯示，消費者今年打算花在禮品、裝飾品等歡慶節日項目的支出，將減少約50美元至997.79美元。另根據Deloitte的調查，今年年終假期消費者支出可能下滑7%。

NRF表示，10月初進行的調查顯示，今年消費者預料將支出997.79美元，在食品、裝飾品等慶祝節日的項目、以及「非禮品」的採購上。NRF每年逢此時節都會公布年終零售預測，但因今年情況特殊，正式預測數據延到11月公布。

NRF首席經濟學家柯萊因茲（Jack Kleinhenz）比喻，此刻預測年底消費者支出，有如多片拼圖尚未到位，難以拼湊出全貌，「我們正等候新資料，仍在蒐集2020年假期購物季的拼圖片。挑戰是，在政策意外、選舉和疫情復熾等變數下，消費者支出能否維持不墜」。

欲知假期購物季零售表現如何，要看消費者信心強弱。目前看來情況不樂觀。

Deloitte對4,000名美國消費者的假期支出調查顯示，受訪者表示會繼續節流，今年假期支出可能比去年同期下滑7%，唯恐染疫和財務顧慮升高是最大因素。

調查發現，51%受訪者指出，擔心感染新冠病毒，將避免到實體店購物。受訪者預估，今年假期總支出約1,387美元，網購將占其中近三分之二或892美元；僅28%或390美元將用於店內購物。

由此可見，避免人群和在家購物的便利，將使消費者儘量避免到實體店採購，尤其是購物中心。有48%的受訪者表示，寧可到購物中心外的商店購物。因此，今年年終假期店內購物造訪人次勢必下滑。

43%的受訪者偏好到住家10英里內的商店採購，避開全國性的連鎖零售店。百貨公司也將感受到寒意，因為僅26%受訪者打算上門消費，低於去年的32%。

Deloitte調查也發現，消費者規劃中的年終採購期較去年縮短一周半，並打算延到感恩節過後再採買。

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