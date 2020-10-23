歐洲逾半中小企憂倒閉

顧問公司麥肯錫（McKinsey）的調查結果顯示，為歐洲三分之二勞工帶來就業機會的中小企業，逾半數業者擔憂會在一年內倒閉，顯示歐洲出現破產潮警訊。

麥肯錫8月對法國、德國、義大利、西班牙、英國等五國逾2,200家企業的調查顯示，55%受訪企業表示，若營收維持在目前水準，可能會在明年9月之前倒閉。

調查顯示，10%受訪中小企業表示，若依目前趨勢，可能會在六個月內聲請破產。

這項調查報告的共同作者姆拉德諾夫（Zdravko Mladenov）指出，破產潮的連鎖反應之一是「金融業面臨沉重負擔」，並導致失業人數激增，拖累投資活動。

歐洲中小企業共計聘僱逾9,000萬名員工，但由於公司規模較小，難以抵禦現金流危機；以西班牙為例，自2月以來倒閉的8.5萬家企業中，83%是員工人數不到五人的公司。麥肯錫是在8月訪調歐洲五大經濟體超過2,200家中小企業。

麥肯錫的調查顯示，新冠肺炎疫情已重創歐洲企業，70%企業都表示營收下滑，這個比率在義大利和西班牙更高。