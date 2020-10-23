受惠於線上銷售激增以及亞洲對其皮革製品和時裝的強勁需求，法國精品集團愛馬仕（Hermes）上季銷售重返成長，而且這股正向動能已延續至10月，為精品業的復甦再添一新跡證。愛馬仕股價22日盤中勁揚2.8%。

這家柏金包（Birkin bag）製造商表示，至9月底止的第3季同店銷售（不計匯率波動與併購因素），較去年同期成長6.9%至18億歐元（21億美元），成為首家上季營收重返正成長的精品業者。最大部門皮革製品的上季營收則躍增7.8%至8.798億歐元。

愛馬仕的財報並顯示，在今年稍早的封鎖和商店關閉癱瘓精品業後，一些大咖的奢侈品公司如何開始顯露出暫時復甦的跡象。業界龍頭LVMH上周表示，最大部門皮革製品和時裝的銷售成長12%，優於預期。

亞洲對愛馬仕第3季營收成長貢獻最大，該地區上季營收大增25%，原因是率先解封；相形之下，歐洲營收減少15%（其中法國銳減23%），美國則下滑5%。愛馬仕並表示，不僅門市的銷售已有起色，電商業務也有強勁成長，如今電商部門的的營收比任一家門市還多。

愛馬仕股價22日盤中應聲漲2.8%至822.80歐元。儘管遭遇新冠肺炎疫情衝擊，愛馬仕股價今年來已漲近20%，優於路易威登集團（LVMH）的3%漲幅，以及開雲集團（Kering）的1%跌幅，因為外界向來認為，在不景氣時愛馬仕比同業更具韌性。

愛馬仕執行長杜馬表示，基於疫情的不確定性，拒絕提供年底前的財測。他說，近期歐美疫情復熾，並未影響10月上半月的銷售，但現在判斷新宵禁與封鎖措施會否拖累銷售，還為時過早。