蘋果設計推手 助拳Airbnb

民宿訂房平台Airbnb宣布，正與蘋果公司前首席設計師艾夫（Jony Ive）與他的新公司LoveFrom攜手合作，艾夫將為Airbnb未來的聘僱計畫與產品，提供建議。

艾夫以曾經長期擔任蘋果的工業設計主管聞名，被外界視為是iPhone等蘋果產品的「設計靈魂推手」，也是矽谷極具象徵意義的人物。不過他在去年夏天離開蘋果，成立獨立設計公司LoveFrom，蘋果也是該公司的客戶之一。

Airbnb於21日表示，艾夫與 LoveFrom將協助Airbnb好幾年，幫忙設計新產品與服務，並聘僱設計師，籌組Airbnb的內部設計團隊。Airbnb正計劃在今年稍後首次公開發行股票（IPO）。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）在宣布上述消息的部落格貼文中表示：「艾夫和我是多年好友，他很親切，為我提供指引與建議。我們對創意和設計的價值和重要性有同樣觀念。」

Airbnb一直在推動讓自家的設計能在線上租房預定領域中與眾不同，該公司有自己的字體、凸顯自家網站與行動App的重新設計。在自家的Samara實驗產品團隊中還有個團隊正在開發建築設計。IVE在產品設計的專長可能協助這些事物。

艾夫在蘋果公司時期負責 iPhone、iPad、Mac與Apple Watch數代產品的設計，他也是蘋果已故創辦人賈伯斯的「靈魂伴侶」。