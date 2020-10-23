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高盛：原物料行情明年看多

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
高盛預測，2021年原物料商品受三動力推升，將進入結構性的多頭市場。（路透）
高盛預測，2021年原物料商品受三動力推升，將進入結構性的多頭市場。（路透）

高盛公司（Goldman Sachs）預測，2021年原物料商品都將進入結構性的「多頭」市場，主因為美元貶值、通膨風險升高，以及主要國家採取擴張性貨幣及財政政策。高盛強調，幾乎所有商品都出現供給短缺，只有鐵礦砂、咖啡、可可豆除外。

高盛指出，造就原料商品「多頭」市場的主要動力有三，分別是原料產業結構性的投資不足，擴張政策帶動需求增加，以及美元貶值及通膨風險升高等總體經濟面因素。

高盛認為，目前市場愈來愈擔心通膨升溫。已開發國家實施擴張性財政與貨幣政策，既壓低利率，也為能規避通膨風險的投資標的創造需求，例如貴金屬等。

高盛預測，未來12個月期間，標普GSCI商品指數的投資報酬率為28%，其中貴金屬報酬率為17.9%，能源為42.6%，工業用金屬為5.5%，但農產品為負0.8%。

高盛也預估，2020年黃金平均價格為每英兩1,836美元，2021年為2,300美元；白銀今、明兩年的平均價格分別為每英兩22及30美元。今年來金價已上漲26%。

非能源類的原料商品可能出現「立即性的漲勢」，因為市場預期中國大陸需求強勁，以及氣候反常帶來的風險，將使供需吃緊。近來農產品已展現凌厲漲勢，芝加哥玉米期貨22日盤中漲至接近14個月高點，紐約粗糖期貨也攀漲至八個月新高，Rabobank更認為芝加哥小麥期貨未來一年將漲約12%，漲至每英斗約5.80美元。

高盛對未來短期間原料商品的投資布局為「中性」，中期為「加碼」（OW）。高盛強調，儘管北半球將進入冬季，新冠肺炎可能再度升溫，導致原料需求下降，但除非需求立即崩潰，否則很快會恢復平衡。

原油庫存仍高，因此能源商品可能要到冬天結束後（明年3月起）才會上漲。非能源類商品供需比預期更吃緊，因此會出現「立即性上揚」。

通膨 芝加哥 新冠肺炎

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