澳洲羊毛近七周漲30%

澳洲羊毛價格已從9月低點大漲逾30%，原因是中國大陸加工廠擴大採購羊毛，以因應服飾需求可望大幅升溫的趨勢。

金融時報報導，非營利組織澳洲羊毛創新（AWI）的數據顯示，澳洲羊毛價格自9月首周以來已回升約30%，報每公斤11.17澳幣；羊毛上周的漲幅也達到9.3%。

澳洲羊毛產業「東方市場指標」（EMI）則顯示，在新冠肺炎疫情導致需求降溫的情況下，澳洲羊毛拍賣價格在1月首周和9月首周這段期間重挫47%至每公斤8.58澳幣。

澳洲與大陸的政治關係依然緊張，澳洲大麥、葡萄酒、棉花、牛肉出口商，仍面臨大陸的關稅、禁令及貿易調查，但大陸這個澳洲羊毛最大出口市場的需求正在回升。

羊毛業者G. Schneider Australia經理賽姆斯表示，年初市況低迷，但大陸近來的採購活動對市場是非常正面的訊號。他說，大陸已大幅重啟經濟活動，「我們已見到大陸市場帶來的強勁支撐，近來旗下92%的羊毛都出口至大陸。」