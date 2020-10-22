生不逢時遇疫情 短影音串流平台Quibi將關閉

總部位於好萊塢的短影音串流平台Quibi今天宣布將結束服務。Quibi是專為智慧手機打造的精緻短影音串流平台，以隨時隨地都能隨選觀看為號召。

法新社報導，Quibi是美國電影製片傑佛瑞凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）所創辦，今年4月才在北美市場正式上線。然而推出時正逢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情封鎖期間，Quibi的隨走隨看策略無法奏效。

傑佛瑞凱森柏格說：「Quibi成立是為了要創造下個說故事的世代。」

他說：「然而Quibi成立以來，世界發生劇烈轉變，我們獨立的商業模式也變得不再可行。」

傑佛瑞凱森柏格據傳試圖將節目目錄賣給美國國家廣播環球集團（NBC Universal）與臉書（Facebook）等公司，但並未成功。

Quibi擁有超過100部只為手機端打造的各類型原創影集，長度都不超過10分鐘，企圖以具有好萊塢質感的「隨走隨看」短影片打造新娛樂型態。

根據新聞稿，Quibi打算逐步停止營運並出售資產。