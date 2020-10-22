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知情人士：阿斯特捷利康疫苗試驗 死亡志願者並未接種

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
阿斯特捷利康於巴西進行的新冠疫苗試驗中，死亡的志願者傳出並未接種過疫苗。路透。
阿斯特捷利康於巴西進行的新冠疫苗試驗中，死亡的志願者傳出並未接種過疫苗。路透。

根據知情人士，阿斯特捷利康（AstraZeneca）於巴西進行的新冠疫苗試驗， 死亡的志願者並未接種過疫苗。因訊息尚未正式公開，知情人士要求匿名。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）表示，周一獲知該志願受試者死亡，也收到評估該試驗的一個國際委員會的部分報告。Anvisa發布聲明說，該委員會建議，試驗應繼續進行。

牛津大學合作開發疫苗的阿斯特捷利康說，基於保密協議和臨床試驗規定，無法就個別案例發表評論。牛津大學公關主任Stephen Rouse則發聲明表示，在進行了獨立和謹慎的評估後，並不擔心疫苗試驗的安全性。

上述巴西志願者死亡的消息傳出後，阿斯特捷利康的美國存託憑證周三下午在紐約一度下跌達3.3%，但稍後跌幅縮小至約1.2%。

新冠疫苗 巴西 牛津

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