並非第一次！1918年的美國，就曾在疫情中投票！

因應新冠疫情，也改變2020年美國總統大選的競選活動、投票方式等面向，像是戴上口罩排隊投票、兩黨全代會皆以線上直播進行，採取大規模的郵寄投票，以及取消大型造勢活動等。

雖然今年美國總統大選，在許多方面都是史無前例的，但這卻不是美國第一次因為公共衛生危機，而改變選戰的競選活動和投票方式！

早在1918年，美國期中選舉之際，主要改選眾議院、參議院三分之一議席、部分州任期屆滿的州長。第一次世界大戰甫結束，但西班牙流感（Spanish Flu）正在蔓延，且當時認為在秋天，病毒會變異得更加致命、更具傳染性。

根據世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，顯示西班牙流感在1918到1920年的兩年間，造成全球約5000萬人死亡，其中包括美國的67.5萬人。

其中，根據維吉尼亞理工學院暨州立大學的歷史學教授尤因（Tom Ewing）的分析數據顯示，東北城市的死亡率在同年9月下旬，和10月中旬達到高峰，並在大選日（11／5）急劇下降，然而西岸城市則持續深陷疫情之中。

造勢策略〉直接郵寄書面文宣，取代造勢活動！

尤因提及，在美國大部分地區，尤其是東岸和中西部，疫情到11月初確實下降，雖存在地方禁令，但整體而言疫情已被控制；然而，西岸城市仍出現許多病例。

因此，在大選日前夕，西班牙流感對選舉的影響程度，取決於選民的居住地。

而西班牙流感，也改變1918年期中選舉的選戰策略，當年候選人不得不放棄與選民面對面的造勢活動。

根據密西根大學醫學史研究中心助理主任納瓦羅（J. Alexander Navarro）的說法，當年候選人接受更多採訪，並以郵寄相關書面文宣，與選民進行交流。

納瓦羅指出，在1918年大選的投票率約為40％，比1910年和1914年的期中選舉減少約10％，儘管當時許多美國人仍在國外參加第一次世界大戰，因此也無法確切說明流感對於投票率的影響。

雖當年各地投票站，所採取的防疫措施，皆與當今類似，如戴口罩投票等，但當時總統威爾遜（Thomas Woodrow Wilson）卻從未公開發表談話，不僅政府對公共衛生事件的反應混亂、無措，更顯示總統缺乏危機應變能力。

然而，由於美國疾病管制與預防中心（CDC）是直到1946年才成立，而美國醫療保險（Medicare）和聯邦醫療補助（Medicaid）的立法要追溯到1960年代，因此，當時關於哪些公共場所是要繼續開放，抑或關閉的決定，確實是政治考量的。

因此，在1918年大選結束之後，隔年夏天，有成千上萬的電報，湧入新當選的國會中，敦促立法者支持一項法案，以資助用來避免西班牙流感再次發生的調查，並提醒他們下一次的選舉日也即將到來。

可想而知，等到今年美國大選結束後，新任總統及參眾議院，都將正視美國境內不斷攀高的確診數、死亡數，如何有效解決眼前公共衛生、醫療健保等燙手山芋，勢必將會是一大挑戰！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.10.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）