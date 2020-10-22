急自救！英特爾賣子公司給韓企，也將加速委外台積電？

台積電勁敵英特爾，仍陷在救亡圖存關卡，本週一（10／19）又祭出了新的自救行動：將以90億美元賣出NAND型快閃記憶體部門給韓企海力士（Hynix）。這是否牽動全球半導體產業鏈？對台積電又有何影響？

本週又是美國重量級科技股的財報週，將在美國時間週四公布最新一季營收數字。根據英特爾10月19日聲明指出，將以90億美元金額賣出NAND型快閃記憶體事業部門及廠房給韓企海力士（Hynix）。這背後，正微妙透露著一個訊息：專注研發，製造讓給更會做的對手來，是英特爾愈來愈積極採取的作法。

英特爾快閃記憶體變拖油瓶？

為什麼這個晶片大廠，選擇在此時賣出快閃記憶體事業體？第一個原因，自然是NAND型快閃記憶體，早已從英特爾各事業部門裡的金雞母，變成拖油瓶。英特爾在60年代，曾是全球記憶體霸主，後來逐漸被日韓廠商超越。這個子事業體生產的NAND型快閃記憶體，則廣泛用在資料中心、USB隨身碟、SS硬碟與相機裡。據《華爾街日報》透露，從2018年起，這類記憶體的價格就持續下跌，至今仍未有明顯改變。

英特爾財務長喬治．戴維斯（Geroge Davis）便在今年3月坦承，NAND型快閃記憶體是公司的財務大坑，即便近年雲端資料中心興起，大幅帶動快閃記憶體需求，英特爾卻怎麼經營也無法獲利，愈賣愈賠。也因此，英特爾一直積極希望用合作方式將此業務讓同業接手。

例如，今年元月便讓記憶體大廠美光（Micron），以15億美元代價，買下雙方合資公司的所有股權，其中包括曾是雙方合作研發，被公認會引爆記憶體革命的3D XPoint製造生產線。

當時這個決定，就被不少業界人士看出，英特爾急著從製造包袱脫身。因為3D XPoint技術研發出的新型記憶體，據稱在讀寫能力與壽命上，都比現有的NAND型快閃記憶體多上千倍，價格卻僅有一半，相當切合未來大數據、資料中心普遍興起的大量需求。在這前景下，英特爾若堅持自行生產，仍有機會讓NAND記憶體業務因明星產品提高獲利，進而翻身。

但從年初這個決定，就可看出這間晶片大廠已無心，寧可交由美光去生產，自己專注於研發即可。

英特爾晶圓製程可能委外台積電？

如今，英特爾把NAND快閃記憶體事業部門，轉讓給韓企海力士接手，也看得出同樣捨棄製造、專做研發的思惟。根據海力士的公開聲明，它將取得英特爾全部的NAND業務，還有英特爾在中國大連的生產基地。但是，英特爾唯一會保留的，正是主打3D XPoint技術的Optan先進記憶體產品部門。

英特爾執行長包柏．史旺（Bob Swan）也在聲明中指出，未來發展方向，將更聚焦在技術的差異化，以滿足股東與客戶的需求。至於目前這個NAND記憶體事業的併購案，就等中美韓三地政府批准，即拍板敲定。

從這角度來看，英特爾另一個燙手山芋晶圓製程，說不定委外台積電，也是指日可待？

7月底財報會上，英特爾執行長史旺曾表示，在7奈米製程落後的狀況下，考慮使用第三方代工廠合作來改善，當時震驚全球業界。

9月初，外資摩根大通更發布報告指出，英特爾將比預期更早委外台積電，規劃在2022年上半年，台積電就將量產英特爾CPU，還可能拿下英特爾Xe GPU與晶片組訂單，可補上華為禁令帶來的空窗。但雙方至今都未正式公開證實此事。

無論如何，就如史旺之前所說，英特爾沒必要什麼都自己做。晶圓製造本身是一門高深專業，做不好，不如讓更強的同業接手。就期待本週四財報會上，英特爾的最新說法。

（作者／林士蕙 本文出自2020.10.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）