特斯拉公布連5季獲利！上季銷售創紀錄

電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季達成連五季獲利的佳續 ，並承諾全球增產，最新跡象顯示疫情對執行長馬斯克力推電動車成為市場主流顯然沒有太大的影響。

特斯拉周三（21日）公布，在截至9月30日的前3個月，淨利達3.31億美元。這已經是連續第五季獲利，該公司正走在繼多年虧損之後、可望首見全年度獲利的正軌上。

特斯拉預估明年可顯著增產，其計畫包括：推出全電動貨櫃聯結車、中國廠產出更高，以及位於柏林和德州的新廠開始投產。

特斯拉也重提馬斯克1月揭示、今年至少打造50萬輛車的疫情前目標，比去年多出36%。特斯拉一直沒有正式撤回此一目標，只是忽略不提這項在疫情爆發之初看起來不太可能達成的預測，當時為了配合防疫，該公司暫時關閉了唯一一座美國廠。

特斯拉說：「雖然達標變得更難，2020年交車50萬輛仍是我們的目標。」此事有賴由上海廠組裝出更多車輛，並進一步改善物流配送。

本月稍早，特斯拉已公布第3季的創紀錄汽車銷售，交車139,593輛，意味50萬輛的目標觸手可及。

上季營收是刷新紀錄的87.7億美元，較一年前躍增39%。FactSet訪調的分析師先前預估82.8億美元。

特斯拉受益於生產效率，包括中國廠較低的勞動成本，以及中國大陸對電動車日益增長的需求。該公司將碳排放信用額度賣給競爭對手以符合環保法規要求也有助獲利。

特斯拉股價在盤後交易勁揚逾3%至438美元，這支股票今年以來已上漲約四倍。