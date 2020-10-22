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北北基豪雨特報！ 吳德榮：冷空氣南下 北部低溫下探18度

台積電ADR收低　仍較台北股價溢價逾11%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（21日）漲跌互見，台積電ADR下跌0.7%，較台北交易股價溢價逾11%。

道瓊工業指數21日收盤下跌97.97點，跌幅0.35%，報28,210.82點；標普500指數收跌7.56點，跌幅0.22%，報3,435.56點；那斯達克指數收跌31.80點，跌幅0.28%，報11,484.69點。

費半指數收盤下跌0.78%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.41 +3.04%

中華電 CHT 37.03 +0.46%

台積電 TSM 87.64 -0.70%

聯電 UMC 5.37 -0.74%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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