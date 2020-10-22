台積電ADR收低 仍較台北股價溢價逾11%
台股ADR周三（21日）漲跌互見，台積電ADR下跌0.7%，較台北交易股價溢價逾11%。
道瓊工業指數21日收盤下跌97.97點，跌幅0.35%，報28,210.82點；標普500指數收跌7.56點，跌幅0.22%，報3,435.56點；那斯達克指數收跌31.80點，跌幅0.28%，報11,484.69點。
費半指數收盤下跌0.78%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.41 +3.04%
中華電 CHT 37.03 +0.46%
台積電 TSM 87.64 -0.70%
聯電 UMC 5.37 -0.74%
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言