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中美航線運價飆漲！美企趕在年終購物季前急補庫存

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
圖／路透
圖／路透

金融時報報導，亞洲至美國的海運價格在過去1個月飆高，因為美企想在年終購物季來臨之前補足枯竭的庫存，並為冬季疫情惡化預做準備。

根據波羅的海國際航運公會（BIMCO），亞洲到美國西岸的長期費率上周末勁揚12.7%，在此之前，10月1日先跳漲了37.2%，增幅是2015年以來最大。現在的運價比2019年同一天高出63.4%。到美國東岸的費率則比去年同期高25%。 

Jefferies分析師David Kerstens說，運價大漲是因為許多亞洲製產品在美國的需求強勁所致，美企目前庫存是1990年以來最低，主要是今年稍早供應鏈遭擾亂。他說：「在春季，中國的生產製造幾乎全面停工，而美國的需求，尤其是電子商務，自那時起上揚。」

過去4個月，中國的出口每個月都在走高，上個月成長10%，是2020年的最大增幅。

雖然海運的長期費率近幾周大漲，但仍落後現貨運價，中國政府9月要求大型海運業者保持價格穩定。

在剛爆發疫情的前幾個月，因世界各國紛紛關閉邊界且全球貿易放緩，貨櫃輪業者曾積極砍倉。

 

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