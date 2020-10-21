高通與印度富豪安巴尼的數位平台Jio聯手 布署印度5G
印度億萬富豪安巴尼旗下數位平台Jio正與美國晶片大廠高通（Qualcomm）合作，發展第五代行動通訊（5G）網路解決方案，期望快馬加鞭把5G網路帶進這個智慧手機用戶數排行全球第二的市場。
根據20日一項聲明，包含安巴尼無線網路事業在內的Jio，與Jio全資擁有的美國公司Radisys，正和高通展開合作，在印度加速發展和推出5G網路基礎設施及服務。
儘管印度尚未開始拍賣5G無線頻譜，但安巴尼利用自己研發的技術，持續為Jio推出5G無線網路做準備。根據安巴尼的說法，這意味他旗下的電信營運商不須耗費太多成本就能切換至5G系統，狠甩部分競爭對手。這也使Jio不受與中國大陸電信設備商有關的政治紛爭所波及。
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