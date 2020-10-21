GM展示悍馬電動皮卡 起始售價8萬美元 2022上市
美國車廠通用汽車（GM）在一段線上影片展示備受期待的悍馬（Hummer）電動皮卡，表示起始售價為8萬美元，全配版起始售價逾11.2萬美元。
GM 20日宣布，將在2021年秋季開始生產這款車，並於2022年上市，由旗下運動休旅車、卡車和廂型車品牌GMC的經銷商負責販售。
這款悍馬電動皮卡在電力全滿時可行駛長達350哩，且從靜止狀態加速到時速60哩只須3秒。
GM全球別克和GMC副總裁Duncan Aldred說：「這款GMC悍馬電動皮卡將掀起一場革命，顛覆汽車產業對皮卡的認知。」
當特斯拉在電動轎車和電動跨界車市場位居領先之際，GM希望攫取電動皮卡的需求，在競爭中保持領先。這家總部位於底特律的汽車製造商，正推動悍馬品牌復興計畫，試圖扭轉悍馬在逾十年前的高峰期帶給人高耗油的形象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言