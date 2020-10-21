GM展示悍馬電動皮卡 起始售價8萬美元 2022上市

美國車廠通用汽車（GM）在一段線上影片展示備受期待的悍馬（Hummer）電動皮卡，表示起始售價為8萬美元，全配版起始售價逾11.2萬美元。

GM 20日宣布，將在2021年秋季開始生產這款車，並於2022年上市，由旗下運動休旅車、卡車和廂型車品牌GMC的經銷商負責販售。

這款悍馬電動皮卡在電力全滿時可行駛長達350哩，且從靜止狀態加速到時速60哩只須3秒。

GM全球別克和GMC副總裁Duncan Aldred說：「這款GMC悍馬電動皮卡將掀起一場革命，顛覆汽車產業對皮卡的認知。」