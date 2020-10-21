Google遭美反托拉斯訴訟狙擊 為何股價不跌照樣漲？

Google在20日遭美國百年來最大反托辣斯訴訟打擊，美國司法部指控該公司濫用其身為全球最大搜尋引擎的優勢阻撓競爭。然而，Google母公司字母（Alphabet）的股價在盤中一度翻黑後又恢復上漲，為何股價沒有受到打擊？

美國政府與Google的對決，可能會導致Google的管理層頭疼不已，不但得動用律師纏訟數年，還會迫使該公司調整占六成營收的業務營運，獲利受衝擊的程度可能更大。另外還可能碰上其他官司。

然而，字母公司股價20日收盤仍上漲1.4%至1,551.08美元。為何這檔股票如此有韌性？

首先，這起訴訟並不令人大感驚訝，也沒有太多讓投資人出乎意料的元素。媒體早已報導Google的「搜尋預設做法」引起美國司法部關注，而一些華爾街分析師也曾撰寫相關內容報告。

其次，市場推測Google所採取的任何最終補救措施，將不會對該公司從其稱霸的搜尋廣告市場中賺錢的能力造成深厚且長遠影響。Sanford C. Bernstein公司分析師舒米力克（Mark Shmulik）20日向投資人表示，該公司認為這起訴訟案對Google帶來的風險「有限」。

最後，美國政府可能迫使Google停止向蘋果公司等合作夥伴支付數十億美元，以便讓Google的搜尋引擎預設在他們的裝置與瀏覽器上。然而，就算使用者有更多選擇，最終仍可能自行採用Google的服務。

不過，Google仍可能面臨更糟的情況。一些批評人士已呼籲Google進行分拆，將搜尋引擎從其他交織出更具價值方式的服務分離出來。這些服務像是YouTube、Google地圖、廣告技術、Chrome瀏覽器與Android作業系統。

當然，無法保證Google能從反托辣斯訴訟考驗全身而退。美國各州檢察長正計劃採取其他行動，包括起訴Google在數位廣告市場的運作方式，因為該公司控制廣告商與媒體商運用來買賣網頁上圖像廣告的多數技術。

科羅拉多州與愛荷華州等其他州則正在調查Google的搜尋做法，同時表示相關調查將在數周內總結。