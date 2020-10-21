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油價攀升 金價上揚 人民幣推升銅價至兩年高點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約市場油價周二漲至七周高點，因美國國會議員正在就支持經濟復甦的刺激法案的規模進行磋商，為石油需求前景提供難得的亮點。金價攀升，銅價漲至兩年多高點。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價攀升

美國原油期貨漲至每桶41美元上方，因市場對國會議員可能會打破在刺激計畫談判方面長達數月的僵局持樂觀態度。

Confluence Investment Management在聖路易斯的執行副總裁Bill O’Grady說：「任何有助於經濟改善的因素都會對原油有所幫助。」

11月交割的西德州中級原油（WTI）漲63美分，收於每桶41.46美元，該期貨於周二到期。更活躍的12月合約上漲64美分，收於每桶41.70美元。12月交割的布蘭特原油期貨價格上漲54美分，收於每桶43.16美元

●黃金攀升

德國商業銀行分析師指出，毫無疑問，市場將密切關注華盛頓的談判。如果達成協議，金價可能會攀升。

紐約時間下午3:37，現貨金上漲0.3％，至每英兩1,910.56美元，此前一度下跌0.5％。12月交割黃金期貨價格上漲0.2％，收於1,915.40美元。

●銅價漲至兩年多高點

人民幣匯率升至2018年7月以來的最高價位，提高了中國買家的購買力。國際銅業研究組周一表示，銅市場已經供應緊張，預計2020年礦山產量將連續兩年下降。

道明證券的分析師在報告中指出，新冠肺炎疫情導致的停工造成全球銅供應減少，另外隨著全球冠狀病毒感染病例增加，人們擔心銅供應會遭受進一步的干擾，這些因素都在繼續推動銅價上漲。

「供應不容易重建，」 RJO Futures的分析師Frank Cholly在電話中表示，「彌補失去的供應需要時間，尤其是在當前中國的需求狀況之下，這些都在價格中得到體現」。

倫敦時間下午5:52，倫敦金屬交易所銅價上漲1.8％，收於每噸6,899美元，一度觸及6,937.50美元，為2018年6月以來最高。倫敦市場其他金屬大多數上漲，鎳上漲2.2％，鋅上漲1.6％，鋁下跌1％。

倫敦 金價

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