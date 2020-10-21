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道瓊漲113點 市場樂觀期待國會通過刺激法案

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
眾議院議長裴洛西周二表示，她希望本周末前能就新冠紓困方案達成協議。路透
眾議院議長裴洛西周二表示，她希望本周末前能就新冠紓困方案達成協議。路透

美國股市周二上漲，市場樂觀認為，國會將就一項支出計畫達成協議，以支持美國家庭和企業渡過新冠肺炎疫情。

標普500指數上漲0.5%，收復了本周早些時候的部分失地。標普周一大跌1.6%，因投資人越來越擔心國會在協議上未能取得進展。

道瓊工業指數上漲113.37點，漲幅0.4%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.3%。科技股沒有理會美國司法部控告Google濫用市場影響力的決定。

眾議院議長裴洛西周二表示，她希望本周末前能就新冠紓困方案達成協議。

最近幾周，隨著談判的每一次轉折，市場都出現波動。如果刺激方案過關，可能會推動股市進一步上漲。

Reynolds Strategy首席市場策略師Brian Reynolds表示，「我認為無論誰當選，刺激計劃都會推出」。「目前的消息本質上都是短期的。最終，他們會達成一致，為經濟提供更多刺激，因為所有滯後的經濟領域都迫切需要刺激。」

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，他對2021年的經濟復甦「有些樂觀」，令股市振奮。

IBM周一盤後公布財報，股價大跌6.5%，因營收下滑，且沒有發布財測。

標普500指數絕大多數類股均上漲，金融股、工業股和非必需消費品股支撐漲勢。

美國司法部和11個州周二聯合對Alphabet旗下的Google提起反壟斷訴訟，指控這家市值1兆美元的公司非法利用其市場實力阻擋競爭對手。Alphabet股價仍收高1.4%。

Mirabaud Securities科技媒體和電信研究主管Neil Campling表示，「Google已經占據壟斷地位，並在基礎設施、人工智能、技術、軟件、工程和人才方面投入了數十億美元。你不能把十年來取得的重大進步就這麼抹殺掉，或者憑空創造新的增長引擎或技術生態系統來代替」

企業第三季財報季緊鑼密鼓地展開。根據路孚特IBES數據，在已經公布報的66家標普500指數成份股公司中，86.4%獲利超出預期。

標普 司法

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