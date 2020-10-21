拜登贏面大 美債利空罩頂

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國總統大選最後一場辯論會22日登場，投資人看好拜登（右）民主黨陣營將大獲全勝。 （美聯社）
美國總統大選最後一場辯論會22日登場，投資人看好拜登（右）民主黨陣營將大獲全勝。 （美聯社）

美國總統大選的最後一場辯論會將在22日登場，投資人看好民主黨將在11月3日的選舉大獲全勝，並預期防疫獲得進展將降低公債的吸引力，日益熱中於押注美國長期公債價格將下跌（殖利率上升），並且布局海外市場。

美國總統川普與民主黨總統候選人22日將在田納西州納許維爾交鋒，將聚焦疫情、種族、國安等議題，川普可能緊咬拜登次子韓特的「電郵門」爭議。不過，這次辯論加入「靜音」機制，在每位候選人每節15分鐘的辯論主題開場時，頭2分鐘會把對方的麥克風調為靜音，以免首場辯論會的「大亂鬥」重演。

根據紐約時報／Siena學院的最新民調，拜登在全國的支持率為50%，領先川普的41%，在因應新冠肺炎疫情上，拜登的支持率更領先川普12個百分點。在此同時，美國財長米努勤20日也與眾議院議長裴洛西繼續協商刺激方案，希望把握最後的時間衝刺。

投資人日益認為民主黨今年選舉將同時贏得白宮、國會兩院掌控權，出現「藍色浪潮」，且疫苗也可望即將問世，促使債市押注美債殖利率曲線將趨陡的部位，達到十年新高，即投資人預期選後長債殖利率升速將超過短債。投資人相信，若民主黨全勝，將會實施大規模的擴張支出計畫，推升通膨預期及公債殖利率。

摩根士丹利多重資產策略長席特表示，許多專家都和他一樣，覺得現在押注10年及30年期公債殖利率將上升的時機，「兩項催化劑分別是疫苗可能於11月下旬出爐，以及大選結果」。根據民調追蹤網站FiveThirtyEight，民主黨能掌控參院的機率達到73%，遠高於本月初的61%。

PGIM債券基金公司主管席勒指出，民主黨若全勝，對美債是一大利空，可能將10年期美債殖利率從目前的0.7%左右，推升到1%。但專家警告，許多基金都預料長債殖利率將上升，可能出現「交易壅塞」現象，壓縮投資人的獲利空間。

許多投資人也開始押注歐洲景氣循環類股與亞洲股市。投資人認為，若拜登勝選，將是新興市場利多。

民主黨 拜登 川普

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